SAFRAN Aktie

317,70 EUR -2,00 EUR -0,63 %
STU
295,48 CHF -2,99 CHF -1,00 %
BRX
Marktkap. 134,83 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

Barclays Capital

SAFRAN Overweight

09:16 Uhr
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
317,70 EUR -2,00 EUR -0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran vor den Mitte Februar erwarteten Jahreszahlen von 330 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den Ergebnissen für das vergangene Geschäftsjahr sollte der Luftfahrt-Zulieferer seine Ziele für 2028 neu ausrichten und eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 abgeben, schrieb Milene Kerner am Mittwochmittag. Sie sieht Luft nach oben, was die bislang für 2028 gesteckte operative Gewinnzielspanne betrifft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Overweight

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
317,00 €		 Abst. Kursziel*:
7,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
317,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,02%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
351,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

09:16 SAFRAN Overweight Barclays Capital
13.01.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 SAFRAN Neutral UBS AG
06.01.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Safran, KION, Airbus, Nordex und Essilor/Luxottica. Stocks in Action: Safran, KION, Airbus, Nordex und Essilor/Luxottica.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Wie Experten die SAFRAN-Aktie im Dezember einstuften
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Big Call Screening: Safran, EssilorLuxottica, RWE, D.R Horton
Zacks What Makes Safran SA (SAFRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
