Barclays Capital

SAFRAN Overweight

09:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran vor den Mitte Februar erwarteten Jahreszahlen von 330 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den Ergebnissen für das vergangene Geschäftsjahr sollte der Luftfahrt-Zulieferer seine Ziele für 2028 neu ausrichten und eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 abgeben, schrieb Milene Kerner am Mittwochmittag. Sie sieht Luft nach oben, was die bislang für 2028 gesteckte operative Gewinnzielspanne betrifft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran