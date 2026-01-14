DAX 24.531 -0,7%ESt50 5.859 -0,6%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,82 -1,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.212 +1,2%Euro 1,1714 -0,1%Öl 64,70 +1,1%Gold 4.870 +2,2%
UBS AG: Neutral für QIAGEN-Aktie
Moody's wird zuversichtlicher für die RENK-Aktie: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS
KSB Aktie

994,00 EUR +12,00 EUR +1,22 %
STU
Marktkap. 1,74 Mrd. EUR

KGV 8,91 Div. Rendite 4,46%
WKN 629203

ISIN DE0006292030

Symbol KSVRF

Warburg Research

KSB SECo vz Buy

11:36 Uhr
KSB SECo vz Buy
KSB SE & Co. KGaA Vz.
994,00 EUR 12,00 EUR 1,22%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB vor Geschäftszahlen von 1200 auf 1250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mittelfristig seien die Aussichten für den Pumpenhersteller gut, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstumspotenzial gebe es nicht zuletzt dank eines verbesserten Marktumfelds im Energiebereich. Zuletzt dürften allerdings das konjunkturelle Umfeld und widrige Wechselkurse das Unternehmen belastet haben./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KSB Buy

Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1.250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.000,00 €		 Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
994,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,75%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.250,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

11:36 KSB Buy Warburg Research
12.11.25 KSB Buy Warburg Research
12.09.25 KSB Buy Warburg Research
17.06.25 KSB Buy Warburg Research
02.06.25 KSB Buy Warburg Research
mehr Analysen

