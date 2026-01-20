Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick auf Kennzahlen

So sehen die Prognosen der Experten für die Procter & Gamble-Bilanz aus.

Procter & Gamble wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,86 USD. Das entspräche einer Verringerung von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,88 USD erwirtschaftet wurden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 22,30 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,88 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,97 USD im Vergleich zu 6,51 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 86,82 Milliarden USD, gegenüber 84,28 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net