ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 9 Euro - 'Underweight'

21.01.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,41 EUR -0,11 EUR -1,16%
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund der anhaltend schwachen Zuckerpreise habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2026/27 reduziert, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb sowie angesichts der Volatilität bei CropEnergies und einer relativ angespannten Bilanz halte er das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin für unattraktiv./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

