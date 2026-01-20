DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -3,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.087 +1,0%Euro1,1719 -0,1%Öl63,94 -0,1%Gold4.856 +2,0%
Rheinmetall-Aktie fester: Barclays sieht langfristig weiteres Potenzial

21.01.26 08:55 Uhr
Die britische Investmentbank Barclays bleibt für die Rheinmetall-Aktie optimistisch und verweist auf starke Wachstumsperspektiven über das nächste Jahrzehnt hinaus.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio nahm am Dienstagabend die Anlagestory der Düsseldorfer ab 2030 unter die Lupe. Ein Bewertungsaufschlag sei dann aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials noch immer gerechtfertigt. Die Margen dürften allerdings 2029/30 ihren Zenit erreichen. Für 2035 rechnet Osorio mit einem Umsatz von 66 Milliarden Euro bei einer Marge von 19 Prozent.

Via Tradegate notiert die Rheinmetall-Aktie zeitweise 0,98 Prozent höher auf 1.910,00 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX)

