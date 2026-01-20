Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 224,56 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern dürfte das neue Jahr mit einem zurückhaltenden Ausblick auf 2026 einleiten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stehe unverändert die oral verabreichbare Version des Abnehmmittels Wegovy, vor allem hinsichtlich der Profitabilität./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
390,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
51,31 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
394,00 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
