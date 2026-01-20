DAX 24.531 -0,7%ESt50 5.859 -0,6%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,82 -1,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.212 +1,2%Euro 1,1714 -0,1%Öl 64,70 +1,1%Gold 4.870 +2,2%
Novo Nordisk Aktie

51,21 EUR -0,67 EUR -1,29 %
STU
51,35 EUR -0,87 EUR -1,67 %
GVIE
Marktkap. 224,56 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Novo Nordisk
51,21 EUR -0,67 EUR -1,29%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern dürfte das neue Jahr mit einem zurückhaltenden Ausblick auf 2026 einleiten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stehe unverändert die oral verabreichbare Version des Abnehmmittels Wegovy, vor allem hinsichtlich der Profitabilität./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
390,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
51,31 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
394,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

11:36 Novo Nordisk Neutral UBS AG
08:36 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
16.01.26 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

