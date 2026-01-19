DAX 24.531 -0,7%ESt50 5.859 -0,6%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,82 -1,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.212 +1,2%Euro 1,1714 -0,1%Öl 64,70 +1,1%Gold 4.870 +2,2%
VINCI Aktie

115,05 EUR -0,35 EUR -0,30 %
STU
106,66 CHF +0,57 CHF +0,54 %
BRX
Marktkap. 64,97 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

UBS AG

VINCI Buy

11:46 Uhr
VINCI Buy
Aktie in diesem Artikel
VINCI
115,05 EUR -0,35 EUR -0,30%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen im Flughafensegment auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Im Dezember habe sich das Wachstum wie schon im November nochmals abgeschwächt, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vinci Airports stehe für fast ein Drittel der Gesamtbewertung der einzelnen Konzernteile (Sum of the Parts)./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen: VINCI
Analyst: UBS AG
Kursziel: 134,00 €
134,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
115,25 €		 Abst. Kursziel*:
16,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
115,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,47%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
Ø Kursziel: 137,43 €
137,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

