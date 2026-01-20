Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 38,65 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 291 auf 285 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Trotz des etwas niedrigeren Kursziels für die Aktien fand Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nur lobende Worte für den deutschen Börsenbetreiber. Nicht zuletzt dessen vergleichsweise niedrige Bewertung biete eine Gelegenheit zum Einstieg./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
285,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
214,10 €
|Abst. Kursziel*:
33,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
211,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,01%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|11:16
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
