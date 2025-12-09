Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 41,17 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Nach dem Kapitalmarkttag sei sie noch überzeugter von der Fähigkeit es Börsenbetreibers, das Gewinnwachstum zu steigern, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT
Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
210,80 €
|Abst. Kursziel*:
37,57%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
212,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,41%
|
Analyst Name:
Grace Dargan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
