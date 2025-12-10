DAX 24.107 -0,1%ESt50 5.713 +0,1%MSCI World 4.428 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.272 -1,7%Euro 1,1700 +0,1%Öl 61,42 -1,8%Gold 4.216 -0,3%
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr?
Berg- und Talfahrt der Novo Nordisk-Aktie setzt sich fort
Marktkap. 2,35 Mrd. EUR

KGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

RBC Capital Markets

SCHOTT Pharma Sector Perform

10:01 Uhr
SCHOTT Pharma Sector Perform
SCHOTT Pharma
15,40 EUR -0,28 EUR -1,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Da die vorläufigen Eckdaten bereits bekannt seien, erschienen die finalen Kennziffern des Herstellers medizinischer Verpackungen als "Non-Event", schrieb Charles Weston am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:48 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
21,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
15,34 €		 Abst. Kursziel*:
40,16%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
15,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,61%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

10:01 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
08.12.25 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
08.12.25 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
05.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

dpa-afx Produktionsverlagerung SCHOTT Pharma-Aktie sinkt: Produktion mittelfristig Richtung USA und Asien verlagert SCHOTT Pharma-Aktie sinkt: Produktion mittelfristig Richtung USA und Asien verlagert
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma erreicht Jahresziele für Umsatz und Profitabilität
dpa-afx 'Herausforderndes Umfeld' - Schott Pharma legt Zahlen vor
dpa-afx 'Herausforderndes Umfeld': Schott Pharma legt detaillierte Zahlen vor
dpa-afx 'Herausforderndes Umfeld' - Schott Pharma legt Zahlen vor
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma schiebt sich am Mittwochmittag vor
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag tiefer
finanzen.net Ausblick: SCHOTT Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma’s preliminary results for fiscal year 2025; outlook for FY 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Outlook for fiscal year 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO of SCHOTT Pharma
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
