SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,35 Mrd. EURKGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Da die vorläufigen Eckdaten bereits bekannt seien, erschienen die finalen Kennziffern des Herstellers medizinischer Verpackungen als "Non-Event", schrieb Charles Weston am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
21,50 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
15,34 €
|Abst. Kursziel*:
40,16%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
15,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,61%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
