DAX 24.165 +0,1%ESt50 5.729 +0,4%MSCI World 4.431 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.166 -1,9%Euro 1,1713 +0,2%Öl 61,26 -2,0%Gold 4.218 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Oracle 871460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Schneider Electric: Ein überzeugendes Investment dank ambitionierter Strategie Schneider Electric: Ein überzeugendes Investment dank ambitionierter Strategie
Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Delivery Hero Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
21,22 EUR -1,35 EUR -5,98 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,94 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLVHF

UBS AG

Delivery Hero Buy

10:56 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
21,22 EUR -1,35 EUR -5,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" angehoben. Die jüngste Performance der koreanischen Tochter Baemin habe die Aktien des Essenslieferanten deutlich belastet, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der längerfristige Trend von Baemin zeige jedoch weiterhin Anzeichen der Besserung./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,39 €		 Abst. Kursziel*:
49,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,80%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

10:56 Delivery Hero Buy UBS AG
10.12.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
10.12.25 Delivery Hero Neutral Citigroup Corp.
09.12.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

dpa-afx Analystenstimme Delivery Hero-Aktie nach Verkaufsempfehlung unter Druck Delivery Hero-Aktie nach Verkaufsempfehlung unter Druck
finanzen.net XETRA-Handel MDAX schwächelt zum Start
finanzen.net Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und  PUMA
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 3: Delivery Hero erholen sich weiter - Fokus auf Wertsteigerung
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer
TraderFox Stocks in Action: Sartorius, Nordex, ASML, Delivery Hero und MTU Aero Engines.
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 10.12.25
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochmittag Abschläge
EQS Group EQS-News: Letter to our shareholders: Focus on unlocking value through delivering operational and financial improvements as well as evaluating strategic options
EQS Group EQS-Adhoc: Delivery Hero SE emphasizes focus on unlocking value through delivering operational and financial improvements as well as continuously evaluating strategic options
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Delivery Hero zu myNews hinzufügen