Aktienbewertung

Barclays Capital hat eine sorgfältige Analyse der Deutsche Börse-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der mittelfristige Ausblick des Börsenbetreibers entspreche weitgehend ihren Erwartungen, schrieb Grace Dargan am Dienstagabend. Zudem begrüßte sie das neue Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:50 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 219,80 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 31,94 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 77.115 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 0,3 Prozent aufwärts.

