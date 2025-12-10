Deutsche Börse-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
Barclays Capital hat eine sorgfältige Analyse der Deutsche Börse-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der mittelfristige Ausblick des Börsenbetreibers entspreche weitgehend ihren Erwartungen, schrieb Grace Dargan am Dienstagabend. Zudem begrüßte sie das neue Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro.
Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:50 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 219,80 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 31,94 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 77.115 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 0,3 Prozent aufwärts.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:06
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12:11
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:01
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:06
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12:11
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.2025
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.2025
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:01
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2025
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
