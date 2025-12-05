DAX24.031 +0,6%Est505.745 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 -2,2%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.467 -0,9%Euro1,1644 ±-0,0%Öl63,22 -0,2%Gold4.223 +0,3%
Längere Konzernbindung

Deutsche Börse-Aktie gewinnt: Börsenbetreiber verlängert Vertrag von IT-Vorstand Böhm

05.12.25 11:12 Uhr
IT-Chef bleibt an Bord: Deutsche Börse verlängert Mandat überraschend früh - Aktie höher | finanzen.net

Die Deutsche Börse bindet ihren für Informationstechnologie zuständigen Vorstand Christoph Böhm bis Oktober 2029.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
220,90 EUR 0,50 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Deutsche Börse mitteilte, wurde das Mandat des Chief Information und Chief Operating Officers vorzeitig um drei Jahre verlängert. Er gehört dem Gremium seit November 2018 an. Sein derzeitiger Vertrag läuft noch bis Ende Oktober 2026.

Die Aktie der Deutschen Börse gewinnt auf XETRA zeitweise 1,22 Prozent auf 223,20 Euro.

DOW JONES

