Deutsche Börse-Aktie gewinnt: Börsenbetreiber verlängert Vertrag von IT-Vorstand Böhm
Die Deutsche Börse bindet ihren für Informationstechnologie zuständigen Vorstand Christoph Böhm bis Oktober 2029.
Werte in diesem Artikel
Wie die Deutsche Börse mitteilte, wurde das Mandat des Chief Information und Chief Operating Officers vorzeitig um drei Jahre verlängert. Er gehört dem Gremium seit November 2018 an. Sein derzeitiger Vertrag läuft noch bis Ende Oktober 2026.
Die Aktie der Deutschen Börse gewinnt auf XETRA zeitweise 1,22 Prozent auf 223,20 Euro.
DOW JONES
