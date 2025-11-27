Kurstreiber

Bei Aktien der Deutschen Börse bahnt sich am Donnerstag nach einer JPMorgan-Empfehlung ein Test des jüngsten Abwärtstrends an.

Zeitweise klettern die Papiere der Eschborner um 2,26 Prozent über ihren XETRA-Schluss auf 226,50 Euro. Damit würden sie es auch erstmals seit Juni wieder über ihre 50-Tage-Linie schaffen. Seit dem Rekord im Mai haben Deutsche Börse-Aktien bis zu 31 Prozent verloren, bevor in der Vorwoche eine Erholung einsetzte.

JPMorgan-Experte Enrico Bolzoni begründete den relativ schwachen Lauf im zweiten Halbjahr mit der recht geringen Volatilität an den Märkten, der enttäuschenden Entwicklung im Bereich Investment Management Solutions und Sorgen vor KI-Belastungen. Die Bewertung der Aktie werde aber der Qualität und breiten Aufstellung des Finanzunternehmens nicht gerecht. Mit seinem Kursziel von 292 Euro traut er ihnen eine Rückkehr auf Rekordniveau zu.

Deutsche Börse will Fondsvertriebsspezialisten Allfunds übernehmen

Die Deutsche Börse hat ein Auge auf den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds Group geworfen. Der DAX-Konzern bestätigte am Donnerstagnachmittag exklusive Gesprächen der Allfunds Group über einen möglichen Erwerb sämtlicher Aktien. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg entsprechend berichtet.

Das aktuell diskutierte unverbindliche Angebot sieht der Deutschen Börse zufolge eine Gesamtgegenleistung von 8,80 je Allfunds-Aktie vor: 4,30 Euro in bar und 4,30 Euro in Form neuer Aktien der Deutschen Börse. Das entspricht insgesamt rund 5,3 Milliarden Euro. Hinzu kommt eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie für 2025 sowie Dividenden von bis zu 0,20 Euro pro Allfunds-Aktie für 2026 und 0,10 Euro je Papier pro Quartal im Geschäftsjahr 2027.

Allfunds bieten Fondsmanagern und -vertreibern Systeme für den Handel und die Ausführung sowie Datenanalyse und Compliance-Dienstleistungen an. Das verwaltete Vermögen belief sich Ende September auf 1,7 Billionen Euro. Die größten Aktionäre sind die Beteiligungsgesellschaft Hellman & Friedman und die französische Bank BNP Paribas, die in Summe knapp die Hälfte der Anteile halten.

Die Aktien von Allfunds legten auf die aktuellen Nachrichten hin um rund ein Fünftel auf 8,03 Euro zu. Die Papiere von Deutsche Börse, die es auf eine Marktkapitalisierung von rund 43 Milliarden Euro bringt, gaben einen kleinen Teil ihrer zuvor hohen Gewinne ab und notierten noch gut drei Prozent im Plus.

Allfunds passt damit offenbar zu den Plänen des Chefs von Deutsche Börse, Stephan Leithner, den von seinem Vorgänger Theodor Weimer neu aufgestellten Konzern kontinuierlich weiterentwickeln. Dieser hatte den Börsenbetreiber in den vergangenen Jahren durch Übernahmen und den Ausbau von Aktivitäten außerhalb des Aktien- und Anleihemarkts unabhängiger von Marktschwankungen gemacht.

Mögliche Übernahme von Allfunds belastet kaum

Allfunds-Aktien schnellten hingegen in Amsterdam um mehr als 20 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2023. Zuletzt ging es um 22,44 Prozent nach oben auf 8,13 Euro. Ein Händler wies darauf hin, dass es sich bei einem Zustandekommen einer Übernahme aus Sicht der Deutschen Börse um ein eher kleineres Geschäft handele. Der Börsenwert von Allfunds von rund 4,4 Milliarden Euro mache lediglich etwa ein Zehntel der Marktkapitalisierung des deutschen Börsenbetreibers aus. Auch habe es in der Vergangenheit bereits Spekulationen über eine Kaufofferte gegeben.

