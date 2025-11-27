DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 +1,4%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.006 +1,2%Euro1,1598 ±0,0%Öl63,34 +0,4%Gold4.158 -0,1%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 228 Euro

27.11.25 20:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
226,10 EUR 4,80 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach bestätigten Gesprächen über eine Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Die Transaktion würde zwar zu der bisherigen Strategie des Börsenbetreibers passen, werfe aber auch Fragen auf, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei unklar, wie hoch das Potenzial für Kostensynergien sei, und es sei fraglich, ob es auch Umsatzsynergien gebe./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 13:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 13:25 / EST

