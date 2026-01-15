DAX 25.320 -0,1%ESt50 6.024 -0,3%MSCI World 4.519 +0,0%Top 10 Crypto 12,83 -1,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.131 -0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 64,43 +0,9%Gold 4.609 -0,2%
UBS-Aktie im Minus: Erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA
Chemie-Aktien auf Talfahrt: BASF, Evonik & Co. leiden unter düsteren Prognosen
Deutsche Börse Aktie

Marktkap. 38,87 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

Jefferies & Company Inc.

Deutsche Börse Hold

10:56 Uhr
Deutsche Börse Hold
Deutsche Börse AG
211,60 EUR -0,10 EUR -0,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse in einem Ausblick auf die anstehende Saison der Branchen-Jahreszahlen von 245 auf 240 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Tom Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Hold", wobei er betonte, dass die Konkurrentin LSE mit Blick auf die Berichtssaison sein Favorit ist. Die Titel der Deutschen Börse würden auf einem anspruchsvollen Niveau gehandelt, während die Messlatte bei Euronext niedrig liege./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Hold

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
211,20 €		 Abst. Kursziel*:
13,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
211,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,42%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

10:56 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
06.01.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
06.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
11.12.25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

