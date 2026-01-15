Jefferies & Company Inc.

Deutsche Börse Hold

10:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse in einem Ausblick auf die anstehende Saison der Branchen-Jahreszahlen von 245 auf 240 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Tom Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Hold", wobei er betonte, dass die Konkurrentin LSE mit Blick auf die Berichtssaison sein Favorit ist. Die Titel der Deutschen Börse würden auf einem anspruchsvollen Niveau gehandelt, während die Messlatte bei Euronext niedrig liege./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ET

