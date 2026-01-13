DAX 25.316 -0,4%ESt50 6.015 -0,2%MSCI World 4.523 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.689 -0,2%Euro 1,1649 +0,0%Öl 66,22 +1,2%Gold 4.631 +1,0%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet UBS AG die Siemens-Aktie Analyse: So bewertet UBS AG die Siemens-Aktie
Bayer-Aktie im Aufwind: Pharma-Sparte wieder auf Wachstumskurs Bayer-Aktie im Aufwind: Pharma-Sparte wieder auf Wachstumskurs
Deutsche Börse Aktie

210,20 EUR +1,00 EUR +0,48 %
STU
Marktkap. 39,33 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
WKN 581005

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
Symbol DBOEF

UBS AG

Deutsche Börse Neutral

14:21 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
210,20 EUR 1,00 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner hob am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison sein diesjähriges Ergebnisziel für den Börsenbetreiber um 2 Prozent an. Er kappte es aber für 2027 um 3 Prozent./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
210,30 €		 Abst. Kursziel*:
18,88%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
210,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,93%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

14:21 Deutsche Börse Neutral UBS AG
06.01.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
06.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
11.12.25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
11.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Aktienanalyse Deutsche Börse-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein Deutsche Börse-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Mittag
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse steigt am Mittag
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels stärker
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Vormittag vor
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verbilligt sich am Nachmittag
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
Cointelegraph Deutsche Börse joins Kraken in ambitious push to unify digital markets
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
