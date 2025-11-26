DAX 23.768 +0,2%ESt50 5.653 +0,0%MSCI World 4.375 +0,1%Top 10 Crypto 12,55 +1,4%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.940 +1,1%Euro 1,1597 +0,0%Öl 63,34 +0,4%Gold 4.158 -0,1%
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX letztlich etwas höher -- PUMA profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026 Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Deutsche Börse Aktie

225,90 EUR +4,90 EUR +2,22 %
STU
Marktkap. 40,63 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Overweight

19:31 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
225,90 EUR 4,90 EUR 2,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach bestätigten Gesprächen über eine Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Overweight" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Eine derartige Transaktion wäre strategisch sinnvoll, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf das Potenzial, die geografische Präsenz des bereits bestehenden Geschäfts mit Fondsdienstleistungen (IFS) auszubauen. Denn IFS sei historisch sehr stark in Deutschland und in der Schweiz verankert, während Allfunds stärker in Spanien, Italien und Frankreich vertreten sei./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 17:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
292,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
225,60 €		 Abst. Kursziel*:
29,43%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
225,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,26%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

20:26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
19:31 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
12.11.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

