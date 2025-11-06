DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.077 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl63,03 -0,8%Gold3.985 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
DAX-Performance im Blick

DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

06.11.25 17:57 Uhr
DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer | finanzen.net

Der DAX fiel schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
159,10 EUR -1,45 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
42,69 EUR -0,40 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
26,43 EUR 0,03 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
45,90 EUR -0,90 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
66,40 EUR 0,54 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
211,50 EUR -8,70 EUR -3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
26,41 EUR -0,28 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
43,10 EUR 3,21 EUR 8,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
198,30 EUR -9,40 EUR -4,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
71,28 EUR 0,08 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
43,01 EUR 0,40 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
218,45 EUR -8,75 EUR -3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
104,95 EUR -2,95 EUR -2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
24,05 EUR 1,02 EUR 4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.744,2 PKT -305,5 PKT -1,27%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent tiefer bei 23.744,24 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,064 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,222 Prozent auf 23.996,24 Punkte an der Kurstafel, nach 24.049,74 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23.721,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.058,73 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.378,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, stand der DAX noch bei 23.924,36 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Stand von 19.039,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 24.771,34 Punkte. 18.489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8,63 Prozent auf 43,32 EUR), Zalando (+ 6,58 Prozent auf 24,14 EUR), RWE (+ 1,24 Prozent auf 43,12 EUR), Continental (+ 0,84 Prozent auf 67,06 EUR) und Henkel vz (+ 0,76 Prozent auf 71,62 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Heidelberg Materials (-4,95 Prozent auf 196,75 EUR), SAP SE (-4,39 Prozent auf 217,95 EUR), Deutsche Börse (-4,14 Prozent auf 210,80 EUR), Brenntag SE (-3,14 Prozent auf 46,30 EUR) und Siemens Energy (-2,47 Prozent auf 104,60 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.958.639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 257,378 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 5,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,36 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen