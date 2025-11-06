DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

DAX-Performance im Blick

Der DAX fiel schlussendlich.

Zum Handelsschluss bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent tiefer bei 23.744,24 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,064 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,222 Prozent auf 23.996,24 Punkte an der Kurstafel, nach 24.049,74 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23.721,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.058,73 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.378,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, stand der DAX noch bei 23.924,36 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Stand von 19.039,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 24.771,34 Punkte. 18.489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8,63 Prozent auf 43,32 EUR), Zalando (+ 6,58 Prozent auf 24,14 EUR), RWE (+ 1,24 Prozent auf 43,12 EUR), Continental (+ 0,84 Prozent auf 67,06 EUR) und Henkel vz (+ 0,76 Prozent auf 71,62 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Heidelberg Materials (-4,95 Prozent auf 196,75 EUR), SAP SE (-4,39 Prozent auf 217,95 EUR), Deutsche Börse (-4,14 Prozent auf 210,80 EUR), Brenntag SE (-3,14 Prozent auf 46,30 EUR) und Siemens Energy (-2,47 Prozent auf 104,60 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.958.639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 257,378 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 5,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,36 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net