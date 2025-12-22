DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 ±-0,0%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.749 +0,1%Euro1,1721 ±0,0%Öl60,96 +0,7%Gold4.406 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Nike 866993 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Borussia Dortmund siegt 2:0 gegen Gladbach BVB-Aktie: Borussia Dortmund siegt 2:0 gegen Gladbach
So investieren Metaverse-ETFs So investieren Metaverse-ETFs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Dezember 2025

22.12.25 06:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
30.361,5 PKT 80,3 PKT 0,27%
Charts|News|Analysen
TecDAX
3.566,8 PKT 9,0 PKT 0,25%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen:

MDax rein: Aumovio, TKMS, MDax raus: Gerresheimer, Hellofresh

SDax rein: Gerresheimer, HelloFresh, Ottobock, PSI Software, Tonies, Verbio

SDax raus: Amadeus Fire, Formycon, LPKF, Procredit,Stratec, Thyssenkrupp Nucera

TecDax rein: Ottobock, TecDax raus: PNE

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25

Wer­bung

08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)

08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25

10:00 ITA: Erzeugerpreise 11/25

12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25

14:30 USA: CFNA-Index 11/25

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Mehr zum Thema TecDAX

06:04WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Januar 2026
06:04TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Dezember 2025
21.12.25Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
20.12.25Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 51 im Überblick
19.12.25Watch 'Stranger Things' for Free and More With These T-Mobile Streaming Freebies
19.12.25Daniela Mattheus: Jenoptik wählt neue Aufsichtsratschefin
19.12.25Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Plus
19.12.25TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Dezemberr 2025
mehr