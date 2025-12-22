DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,3%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.905 +0,3%Euro1,1715 ±-0,0%Öl61,18 +1,0%Gold4.418 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Nike 866993 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- US-Regierung erzielt Preisdeal mit Merck, Roche, Novartis und Co. -- Gold, Amazon im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Goldpreis: Neues Allzeithoch zum Wochenstart Goldpreis: Neues Allzeithoch zum Wochenstart
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
DAX aktuell

Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX zurückhaltend erwartet

22.12.25 07:35 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX vor verhaltener Eröffnung | finanzen.net

Am Montag dürften sich DAX-Anleger zunächst zurückhalten - der Leitindex dürfte nahezu unverändert in die verkürzte Handelswoche vor Weihnachten starten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.288,4 PKT 88,9 PKT 0,37%
Charts|News|Analysen

Der DAX verbucht am Montag im vorbörslichen Geschäft zunächst keine großen Veränderungen.

Wer­bung

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Wenig Bewegung vor Weihnachten

Da institutionelle Investoren ihre Positionen für das Jahr 2025 größtenteils bereits angepasst haben, ist am Montag insgesamt mit einem ruhigen Marktumfeld zu rechnen. Bei einzelnen Aktien kann es jedoch durchaus zu stärkeren Bewegungen kommen: Gerade bei niedrigen Umsätzen sind insbesondere Titel aus der zweiten und dritten Börsenreihe anfällig für größere Kursschwankungen. Zum Wochenschluss hatte der DAX Rückenwind von einer Leitzinssenkung in den USA sowie von positiven US-Inflationsdaten erhalten und die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. Der Rückgang der Teuerung nährte dabei die Hoffnung auf weitere Zinsschritte der US-Notenbank im Jahr 2026. Zudem beließ die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins unverändert, wodurch Staat und Unternehmen weiterhin von vergleichsweise günstigen Finanzierungsbedingungen profitieren, mit denen die Eurozone in das konjunkturell erwartungsvolle Jahr 2026 startet.

Im Hinblick auf ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind unterdessen keine substanziellen Fortschritte erkennbar. Zwar äußerte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Gesprächen mit Vertretern Russlands in Miami zufrieden, konkrete Ergebnisse oder ein Durchbruch blieben jedoch aus.

Wer­bung

Abseits der geopolitischen Entwicklungen kommt es zum Wochenbeginn zu mehreren Veränderungen innerhalb der DAX-Familie.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:0010 Fakten zum Montagshandel: So steht es um die Börse
07:35Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX zurückhaltend erwartet
07:25DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet - viele Neulinge in MDax und SDax
07:06MDAX/SDAX-Wechsel: AUMOVIO- und TKMS-Aktien rücken auf, Gerresheimer und HelloFresh ab
06:57DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- US-Regierung erzielt Preisdeal mit Merck, Roche, Novartis und Co. -- Gold, Amazon im Fokus
06:55heise+ | VW Tayron eHybrid im Test: Der große Brummer
06:30Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
06:30Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
mehr