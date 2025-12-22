DAX-Ausblick 2026 - Zeit für mehr Demut

Vermögensverwalter-Kolumne

Drei außergewöhnlich starke Jahre am deutschen Aktienmarkt liegen hinter uns: Der DAX legte 2023 rund 20 Prozent zu, 2024 kamen etwa 18,5 Prozent hinzu und 2025 erneut rund 20 Prozent obendrauf - ein Bullenlauf, der deutlich über den langfristigen Durchschnittsrenditen liegt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich für anspruchsvolle Anleger die zentrale Frage: Wie realistisch ist eine Fortsetzung dieses Trends im Börsenjahr 2026? Warum 2026 kein Selbstläufer ist

Wer­bung Wer­bung

Historisch erzielte der DAX inklusive Dividenden im Schnitt rund sieben bis acht Prozent Rendite pro Jahr - also deutlich weniger als die kumulierten Zuwächse der vergangenen drei Jahre. Statistisch steigt nach einer derart starken Serie von Gewinnjahren die Wahrscheinlichkeit für ein Seitwärtsjahr oder eine Korrekturphase, in der überzogene Bewertungen und zu hohe Erwartungen bereinigt werden.

Für den DAX-Ausblick 2026 bedeutet das: Die Basis ist hoch, die Luft nach oben dünner, und Zwischenkorrekturen von fünf bis zehn Prozent wären eher normal als dramatisch. Anleger sollten das Jahr daher weniger als Rendite-Rallye, sondern als Konsolidierungs- und Einstiegsjahr für selektive Anleger betrachten.

Technologie hoch bewertet - Nebenwerte im Fokus

Besonders der Technologiebereich zählt weltweit zu den am höchsten bewerteten Segmenten, getrieben von KI-Fantasien und stark gestiegenen Gewinnschätzungen. In mehreren Marktstudien wird darauf hingewiesen, dass die Bewertung vieler Wachstumswerte bereits deutlich über historischen Durchschnitten liegt, während zyklische und klassische Industrie- oder Nebenwerte zurückgeblieben sind.

Wer­bung Wer­bung

Genau hier liegen 2026 die spannendsten Chancen:

• Unterbewertete Qualitätsunternehmen aus MDAX, SDAX und Nebenwertesegmenten mit robusten Geschäftsmodellen und soliden Bilanzen.

• "Hidden Champions", die in Nischenmärkten führend sind, aber noch nicht im Fokus der großen Indizes stehen.



Wer den eigenen Aktienmarkt-Ausblick 2026 aktiv gestalten möchte, sollte bewusst von überhitzen Technologie-Hypes in Richtung solider, unterbewerteter Titel umschichten.

Cash-Quote als strategische Waffe

Nach drei Haussejahren gewinnt Liquidität an Bedeutung. Ein bewusst erhöhter Cash-Anteil ist kein Zeichen von Pessimismus, sondern Ausdruck professionellen Risikomanagements. Er verschafft Sicherheit in volatilen Phasen und eröffnet die Möglichkeit, bei Rücksetzern flexibel zuzukaufen - statt im Abschwung verkaufen zu müssen.

Wer­bung Wer­bung

Für eine robuste Anlagestrategie 2026 spricht vieles für:

• eine gestaffelte Investitionsplanung über das Jahr,

• klar limitierte Kauforders für Qualitätsaktien,

• und eine bewusst höhere Liquiditätsreserve zur Nutzung von Korrekturen.



Gold, Silber und politische Unwägbarkeiten

Gold und Silber bleiben in einem Umfeld geopolitischer Spannungen und unberechenbarer US-Politik ein wichtiger Stabilitätsanker im Portfolio. Die Erwartung wechselhafter Signale aus dem Weißen Haus, flankiert von Zinsdiskussionen und Schuldenfragen, dürfte die Nachfrage nach Sachwerten und klassischen "Sicherer-Hafen"-Anlagen stützen.

Edelmetalle eignen sich dabei weniger für kurzfristige Spekulation als für eine strategische Beimischung zur Diversifikation und Absicherung des Gesamtvermögens. Gerade im Kontext einer schwankungsreichen Aktienmarkt-Prognose 2026 kann ein Gold- und Silberanteil die Schwankungsbreite des Gesamtdepots spürbar reduzieren.

Kernaussagen für Anleger 2026

Für Leser mit Interesse an Vermögensanlage, DAX-Prognose 2026 und Aktienstrategie 2026 lassen sich folgende Punkte ableiten:

• Nach drei starken DAX-Jahren steigt die Wahrscheinlichkeit für ein Seitwärts- oder Korrekturjahr.

• Überbewertete Technologiebranchen sollten reduziert, unterbewertete Qualitäts-Nebenwerte gezielt aufgebaut werden.

• Eine erhöhte Cash-Quote schafft Sicherheit und Handlungsfähigkeit bei Korrekturen.

• Gold und Silber bleiben als strategische Beimischung attraktiv, insbesondere angesichts politischer Sprunghaftigkeit in den USA.



Wer 2026 auf Diversifikation, Bewertungssensibilität und Liquiditätsreserven setzt, schafft beste Voraussetzungen, um Chancen am Aktienmarkt zu nutzen - auch wenn der DAX einmal nicht im Bullenmodus läuft.

von Heiko Löschen, Geschäftsführer der GSP asset management in Münster.

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Ihren Meinungen und Online-Anlagestrategien finden Sie auf https://www.v-check.de/



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.