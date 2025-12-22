DAX24.302 +0,1%Est505.757 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.175 +0,7%Euro1,1730 +0,1%Öl60,98 +0,7%Gold4.413 +1,7%
Bayer erhält in Japan Zulassung für Finerenon bei chronischer Herzinsuffizienz

22.12.25 09:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
35,89 EUR 0,08 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Bayer hat nach eigenen Angaben in Japan die Zulassung für seinen Wirkstoff Finerenon für den Einsatz bei chronischer Herzinsuffizienz erhalten. Japans Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW) habe Finerenon bzw der Marke Kerendia - einem nicht-steroidalen, selektiven Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten (nsMRA) - die Zulassung für die Behandlung erwachsener Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz erteilt, teilte der Chemie- und Pharmakonzern mit.

Die Zulassung basiere auf den positiven Ergebnissen der Phase-3-Studie FINEARTS-HF, so Bayer. Damit biete sich eine neue Behandlungsmöglichkeit für Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz mit einer linksventrikulären Auswurfleistung (LVEF) von mindestens 40 Prozent.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 03:13 ET (08:13 GMT)

