Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Bayer Aktie

46,28 EUR +1,19 EUR +2,63 %
STU
Marktkap. 44,47 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

21:31 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
46,28 EUR 1,19 EUR 2,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die detaillierten Oceanic-Stoke-Studiendaten hätten die Wirksamkeit des Wirkstoffs Asundexian bei sekundären Schlaganfällen bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,85 €		 Abst. Kursziel*:
11,47%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,04%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

21:31 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:46 Bayer Overweight Barclays Capital
02.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

