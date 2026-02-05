DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -11,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.583 -12,0%Euro1,1783 ±0,0%Öl67,35 -2,3%Gold4.776 -3,8%
NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.439 Pkt - Bayer sehr fest

05.02.26 22:27 Uhr
DOW JONES--Das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Donnerstagabend auf Bayer konzentriert. Laut einem Händler von Lang & Schwarz wurden die Titel 3,5 Prozent fester getaxt. Der Gerinnungshemmer Asundexian reduziert das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls substanziell und zwar um 26 Prozent, wie das Ergebnis einer Studie offenlegte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.439 24.491 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 16:28 ET (21:28 GMT)

