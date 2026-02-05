Bayer Aktie
Marktkap. 44,03 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Asundexian-Studiendaten mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Imposante Daten des Gerinnungshemmers in der Schlaganfall-Prävention hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb James Quigley am Freitag. Sie stellten für ihn fast den optimalen Ausgang dar und untermauerten die starken Aussichten für das Pharmageschäft der Leverkusener./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
54,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,31 €
|Abst. Kursziel*:
20,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,69%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
