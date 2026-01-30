JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

19:11 Uhr

Aktie in diesem Artikel Bayer 45,02 EUR 0,54 EUR 1,21% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Richard Vosser verglich in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen in dem Konsens. Seine Erwartungen für die Ziele des Agarchemie- und Pharmakonzerns für 2026 würden bedeuten, dass die Konsensschätzung für das bereinigte Ergebnis im Kerngeschäft und das operative Ergebnis leicht sinken müssten./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com