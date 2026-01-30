DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.544 +0,4%Top 10 Crypto 10,18 +2,2%Nas 23.677 +0,9%Bitcoin 66.534 +2,5%Euro 1,1777 -0,6%Öl 65,92 -6,8%Gold 4.654 -4,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
P7S1-Aktie tiefer: ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet P7S1-Aktie tiefer: ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet
Hot Stocks heute: Gold und Silber brechen weiter ein - kleine US-Bank und große chinesische Goldhandelsplattform geschlossen Hot Stocks heute: Gold und Silber brechen weiter ein - kleine US-Bank und große chinesische Goldhandelsplattform geschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
45,02 EUR +0,54 EUR +1,21 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,78 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

19:11 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
45,02 EUR 0,54 EUR 1,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Richard Vosser verglich in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen in dem Konsens. Seine Erwartungen für die Ziele des Agarchemie- und Pharmakonzerns für 2026 würden bedeuten, dass die Konsensschätzung für das bereinigte Ergebnis im Kerngeschäft und das operative Ergebnis leicht sinken müssten./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,79 €		 Abst. Kursziel*:
11,62%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
45,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,07%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

19:11 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Bayer Overweight Barclays Capital
19.01.26 Bayer Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Aktien-Prognosen Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Verlusten
finanzen.net Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Bayer-Aktie
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag stärker
Dow Jones Bayer-Aktie leicht im Plus: Rückenwind durch positive Empfehlung für Finerenon
dpa-afx BVB-Aktie höher: Gegner für Königsklassen-Playoff von Dortmund und Leverkusen ausgelost
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Nachmittag
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
finanzen.net DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
Zacks Here's Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Strong Momentum Stock
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen