UBS AG

Novo Nordisk Neutral

13:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen belassen. Analyst Matthew Weston geht davon aus, dass die Dänen in der Vergleichsstudie ihres Kombinations-Abnehmmittels CagriSema mit Mounjaro von Elli Lilly keine höhere Wirksamkeit erzielen konnten. Ein etwa 2,5 Prozent höherer Gewichtsverlust wäre für eine statistische Signifikanz nötig./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 23:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

