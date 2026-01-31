DAX 24.713 +0,7%ESt50 5.970 +0,4%MSCI World 4.519 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.873 +1,5%Euro 1,1832 -0,2%Öl 65,87 -6,8%Gold 4.698 -3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- DroneShield, Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Tagesgeld ETF: Lohnt sich die Alternative zum klassischen Tagesgeld? Tagesgeld ETF: Lohnt sich die Alternative zum klassischen Tagesgeld?
Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
49,08 EUR -0,84 EUR -1,68 %
STU
50,57 EUR +0,87 EUR +1,75 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 219,88 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

UBS AG

Novo Nordisk Neutral

13:36 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
49,08 EUR -0,84 EUR -1,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen belassen. Analyst Matthew Weston geht davon aus, dass die Dänen in der Vergleichsstudie ihres Kombinations-Abnehmmittels CagriSema mit Mounjaro von Elli Lilly keine höhere Wirksamkeit erzielen konnten. Ein etwa 2,5 Prozent höherer Gewichtsverlust wäre für eine statistische Signifikanz nötig./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 23:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
390,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
49,33 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
404,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

13:36 Novo Nordisk Neutral UBS AG
30.01.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
wikifolio Wochenschwerpunkt - Silber sprengt alle Ketten
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie etwas tiefer: Citigroup mahnt zur Geduld - Marktführer im Bewertungscheck
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Goldman Sachs sieht noch kräftiges Aufwärtspotenzial
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
MotleyFool Should You Buy Novo Nordisk Stock on Oral Wegovy's Strong Launch?
Benzinga Novo Nordisk Outspends Eli Lilly On Wegovy, Ozempic Ads After Supply Crunch Eases
Benzinga Novo Nordisk Sued Over Alleged Scheme To Delay Generic Victoza In Favor Of Ozempic
Zacks Novo Nordisk Before Q4 Earnings: How Should Investors Play the Stock?
Benzinga What the Options Market Tells Us About Novo Nordisk
Zacks Novo Nordisk (NVO) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
Zacks Novo Nordisk vs. Viking: Which Obesity Drug Stock is the Safer Bet?
Business Times ‘Treating obesity for the next 100 years’: Ozempic-maker Novo Nordisk targets tripling of Apac patient base
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen