Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Index-Performance

Der Euro STOXX 50 befindet sich derzeit im Aufwind.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,64 Prozent stärker bei 5.929,49 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,009 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,068 Prozent auf 5.887,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5.891,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5.932,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.887,92 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,327 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5.796,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.699,18 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.282,21 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,35 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.053,68 Punkte. Bei 5.780,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 5,09 Prozent auf 150,80 EUR), SAP SE (+ 3,11 Prozent auf 169,74 EUR), Deutsche Bank (+ 2,25 Prozent auf 33,19 EUR), Deutsche Börse (+ 1,57 Prozent auf 213,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,92 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 102,55 EUR), Rheinmetall (-0,64 Prozent auf 1.784,00 EUR), Airbus SE (-0,37 Prozent auf 193,22 EUR), Bayer (-0,31 Prozent auf 43,88 EUR) und BMW (-0,30 Prozent auf 86,86 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.112.546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,951 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net