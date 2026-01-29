SAP Aktie
Marktkap. 223,32 Mrd. EURKGV 33,18
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 280 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei zwar eine Enttäuschung gewesen, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag. Die moderate Verfehlung der Erwartungen rechtfertige allerdings nicht den massiven Kurseinbruch der Aktien. An der langfristigen Anlagestory habe das vierte Quartal 2025 nämlich nichts geändert./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
168,42 €
|Abst. Kursziel*:
48,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
170,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,23%
|
Analyst Name:
Nay Soe Naing
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|08:06
|SAP Buy
|UBS AG
|08:01
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
