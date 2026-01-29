DAX 24.404 +0,4%ESt50 5.910 +0,3%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.163 -2,1%Euro 1,1940 -0,3%Öl 69,81 -1,5%Gold 5.168 -4,0%
Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier
adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein
SAP Aktie

SAP Aktien-Sparplan
170,96 EUR +3,72 EUR +2,22 %
STU
Marktkap. 223,32 Mrd. EUR

KGV 33,18
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAP SE Buy

08:01 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
170,96 EUR 3,72 EUR 2,22%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 280 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei zwar eine Enttäuschung gewesen, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag. Die moderate Verfehlung der Erwartungen rechtfertige allerdings nicht den massiven Kurseinbruch der Aktien. An der langfristigen Anlagestory habe das vierte Quartal 2025 nämlich nichts geändert./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
168,42 €		 Abst. Kursziel*:
48,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
170,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,23%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

08:06 SAP Buy UBS AG
08:01 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
29.01.26 SAP Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

