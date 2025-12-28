DAX24.564 -1,0%Est505.955 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -2,1%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.465 -1,3%Euro1,1949 -0,1%Öl69,67 +1,4%Gold5.507 +1,7%
SAP SE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

29.01.26 11:37 Uhr
Neuer Blick auf die SAP SE-Aktie: Analyse von UBS AG ist da | finanzen.net

UBS AG-Analyst Michael Briest hat sich das SAP SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
165,38 EUR -32,04 EUR -16,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Auftragswachstum im Cloud-Geschäft dürfte enttäuscht haben, was aber durch den Ausblick für die Barmittelentwicklung und ein 10 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm abgemildert werden sollte, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:21 Uhr 14,2 Prozent im Minus bei 168,38 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 60,35 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 5.153.154 SAP SE-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 19,2 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

