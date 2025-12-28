Rating im Fokus

UBS AG-Analyst Michael Briest hat sich das SAP SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Auftragswachstum im Cloud-Geschäft dürfte enttäuscht haben, was aber durch den Ausblick für die Barmittelentwicklung und ein 10 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm abgemildert werden sollte, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:21 Uhr 14,2 Prozent im Minus bei 168,38 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 60,35 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 5.153.154 SAP SE-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 19,2 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.