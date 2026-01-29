DAX24.407 +0,4%Est505.908 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,73 -1,9%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.163 -2,1%Euro1,1940 -0,3%Öl69,81 -1,5%Gold5.168 -4,0%
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für SAP auf 250 Euro - 'Buy'

30.01.26 08:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
170,78 EUR 3,40 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 280 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei zwar eine Enttäuschung gewesen, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag. Die moderate Verfehlung der Erwartungen rechtfertige allerdings nicht den massiven Kurseinbruch der Aktien. An der langfristigen Anlagestory habe das vierte Quartal 2025 nämlich nichts geändert./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08:06SAP SE BuyUBS AG
08:01SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:06SAP SE BuyUBS AG
08:01SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
29.01.2026SAP SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen