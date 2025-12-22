DAX24.301 +0,1%Est505.758 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.175 +0,7%Euro1,1730 +0,1%Öl60,98 +0,7%Gold4.413 +1,7%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Vorweihnachtlich träger Handelsauftakt

22.12.25 09:14 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der freundlichen Tendenz am Freitag ist der deutsche Aktienmarkt kaum verändert in die kurze Handelswoche vor Weihnachten gestartet. Der DAX notierte wenige Minuten nach Eröffnung des Xetra-Handels 0,1 Prozent höher bei 24.311 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte zeigte sich praktisch unverändert bei 30.362 Zählern. Für den EuroStoxx 50, ging es um 0,1 Prozent nach oben.

Ende der vergangenen Woche hatte der Dax mit Rückenwind von der jüngsten Leitzinssenkung sowie Inflationsdaten in den USA die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert. Zudem behielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand sowie Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht./edh/nas

