Pharma-Aktie im Visier

FDA-Zulassung für CagriSema & Co.: Das bewegt die Novo Nordisk-Aktie

22.12.25 10:05 Uhr
Novo Nordisk-Aktie zwischen Zulassungsnews und Marktunsicherheiten - Chancen & Herausforderungen | finanzen.net

Die Novo Nordisk-Aktie steht im Fokus von Anlegern, nachdem die Dänen einen Zulassungsantrag für eine neue Kombi-Therapie CagriSema eingereicht haben.

• FDA-Zulassungsantrag für CagriSema sorgt für Ausblick auf neues Wachstumspotenzial
• Pipeline und Umsatzentwicklung bleiben entscheidende Faktoren
• Novo Nordisk-Aktie kämpft mit Analysten-Skepsis

Zulassungsantrag rückt Novo Nordisk-Aktie wieder in den Blick

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat jüngst bei der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA einen Antrag zur Zulassung seines kombinierten Adipositas-Medikaments CagriSema eingereicht. Die Therapie vereint zwei Wirkstoffe, darunter ein Amylin-Analogon und einen bekannten GLP-1-Baustein, um die Gewichtsreduktion bei Patienten zu verbessern. Die FDA-Prüfung wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 abgeschlossen sein.

Dieses Zulassungsdossier gilt als wichtiger Meilenstein im Kampf gegen Übergewicht und soll dem Unternehmen helfen, seine Produktpalette jenseits der etablierten Blockbuster wie Wegovy oder Ozempic zu erweitern.

Marktreaktionen: Druck trifft Potenzial

Trotz dieser Perspektive hatte die Novo Nordisk-Aktie im laufenden Jahr spürbare Verluste hinzunehmen. Analysten und Investoren reagierten auf enttäuschende Studiendaten zur Wirksamkeit von CagriSema mit Skepsis, was sich im Kurs niederschlug. In Folge sank der Aktienwert mehrfach deutlich, auch im Zusammenhang mit gesenkten Umsatzprognosen und reduzierten Kurszielen durch Marktbeobachter. So steht seit Jahresbeginn ein Abschlag von über 50 Prozent an der Kurstafel.

Die Volatilität zeigt, wie sensibel die Bewertung des Titels auf Produkt- und Pipeline-News reagiert. Neben der Entwicklung von CagriSema beobachten Anleger auch das Wettbewerbsumfeld - nicht zuletzt den Rivalen Eli Lilly, der ebenfalls neue Adipositas-Medikamente zur Zulassung bringt.

Fundament bleibt robust - Blick auf Pipeline und Umsatz

Unabhängig von kurzfristigen Schwankungen bleibt Novo Nordisk ein bedeutender Akteur im globalen Gesundheitsmarkt. Die Umsätze des Unternehmens zeigten im ersten Quartal 2025 ein solides Wachstum, getrieben von den etablierten Diabetes- und Adipositas-Produkten.

Zudem arbeitet Novo Nordisk an weiteren Innovationen: Neben CagriSema stehen orale Formen von GLP-1-Medikamenten und höhere Dosierungen bestehender Präparate im Entwicklungsfokus. Diese Pipeline-Breite kann das Unternehmen in den kommenden Jahren stärken - vorausgesetzt, Zulassungen und Markteinführungen verlaufen planmäßig.

Zum Start in die neue Woche notiert die Novo Nordisk-Aktie mit einem Abschlag von 0,45 Prozent auf 308,60 Kronen. Den Freitagshandel hatte das Papier zuletzt mit einem Zuwachs von 1,87 Prozent bei 310,00 Kronen beendet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

