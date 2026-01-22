Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 222,41 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 415 dänischen Kronen belassen. Aktuelle Daten zu Google-Suchen signalisierten ein steigendes Interesse in den USA an der neu eingeführten oralen Verabreichungsform des Abnehmpräparats Wegovy, schrieb Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
415,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,17 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kerry Holford
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
404,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
