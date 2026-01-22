DAX 24.856 +0,0%ESt50 5.935 -0,4%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.885 -0,3%Euro 1,1738 -0,2%Öl 65,03 +1,0%Gold 4.914 -0,5%
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 222,41 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Novo Nordisk Buy

11:56 Uhr
Novo Nordisk Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 415 dänischen Kronen belassen. Aktuelle Daten zu Google-Suchen signalisierten ein steigendes Interesse in den USA an der neu eingeführten oralen Verabreichungsform des Abnehmpräparats Wegovy, schrieb Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
415,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,17 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kerry Holford 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
404,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

22.01.26 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
21.01.26 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

