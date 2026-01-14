DAX 25.283 +0,0%ESt50 6.035 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.183 -0,2%Euro 1,1635 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg
MACOM Technology Solutions – Datacenter-Boom und steigende Rüstungs-Ausgaben bescheren Chiphersteller dynamisches Umsatzwachstum! MACOM Technology Solutions – Datacenter-Boom und steigende Rüstungs-Ausgaben bescheren Chiphersteller dynamisches Umsatzwachstum!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
49,94 EUR -0,69 EUR -1,36 %
STU
49,95 EUR -0,54 EUR -1,06 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 227,94 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

UBS AG

Novo Nordisk Neutral

10:51 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
49,94 EUR -0,69 EUR -1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 295 auf 390 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Investoren seien stark auf die Daten zum Verkaufsstart der Wegovy-Abnehmpille fokussiert, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Allerdings dürften die Daten die Verkaufszahlen nicht komplett erfassen, da Novocare und Telehealth bis zum Ende des ersten Quartals nicht reflektiert würden. Genau dies seien aber die größten Vertriebskanäle für barbezahlte Verschreibungen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:07 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
390,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
49,26 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

10:51 Novo Nordisk Neutral UBS AG
08:46 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Portfolio-Erweiterung Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie und Eli Lilly-Aktie tiefer: FDA streicht Suizidwarnungen von Abnehmmitteln
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen
wikifolio Bestseller wikifolios im Dezember
TraderFox Novo Nordisk sondiert Zukäufe zur Stärkung des Adipositas Portfolios
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
HSBC NOVO NORDISK - Doppelboden gewinnt an Konturen
Zacks Novo Nordisk (NVO) Declines More Than Market: Some Information for Investors
MotleyFool Eli Lilly vs Novo Nordisk: Which Company Will Dominate the Weight Loss Drug Market in 2026?
Zacks Novo Nordisk Soars 19% in a Month: How Should You Play the Stock?
MotleyFool Can Novo Nordisk Unseat Eli Lilly as the Weight Loss Drug Leader in 2026?
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
FOX Business Novo Nordisk executive reports high interest for once-daily, oral weight-loss pill
Zacks Novo Nordisk (NVO) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
Benzinga Chevron, Nvidia, Novo Nordisk, Zeta Global And Exxon Mobil: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen