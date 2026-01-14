DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,26 +3,1%Nas23.472 -1,0%Bitcoin82.643 -0,8%Euro1,1640 ±-0,0%Öl64,58 -1,2%Gold4.587 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- Wall Street fällt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber, Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Tech-Aktien vor dem IPO? Diese Unternehmen könnten 2026 an die Börse gehen Tech-Aktien vor dem IPO? Diese Unternehmen könnten 2026 an die Börse gehen
Tesla-Aktie im Fokus: Video zeigt Semi mit neuem Maßstab beim Schnellladen Tesla-Aktie im Fokus: Video zeigt Semi mit neuem Maßstab beim Schnellladen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Strategy und Bitcoin

"Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie

15.01.26 03:14 Uhr
NASDAQ-Aktie Strategy unter Beschuss: Peter Schiff warnt vor Bitcoin-Strategie | finanzen.net

Strategy hält Bitcoin im Milliardenwert - doch an der Börse wird das Unternehmen niedriger bewertet. Ökonom Peter Schiff übt scharfe Kritik an der Strategie des Unternehmens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
154,00 EUR 5,35 EUR 3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
96.179,4266 USD -852,6366 USD -0,88%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,85%
Charts|News

• Strategy besitzt Bitcoin im MIlliardenwert
• Börsenwert des Unternehmens liegt unter dem Wert der Bitcoin-Bestände
• Ökonom Peter Schiff kritisiert Bitcoin-Strategie des Unternehmens

Strategy hält Bitcoin im Milliardenwert

Am 29. Dezember teilte das Softwareunternehmen Strategy, das inzwischen zum größten Bitcoin-Besitzer auf Unternehmensebene aufgestiegen ist, via X (ehemals Twitter) mit: "Strategy hat 1.229 BTC für ca. 108,8 Millionen US-Dollar zu einem Kurs von ca. 88.568 US-Dollar pro Bitcoin erworben und damit eine Bitcoin-Rendite von 23,2 % bis zum Jahresende 2025 erzielt. Zum 28.12.2025 halten wir 672.497 BTC, die wir für ca. 50,44 Milliarden US-Dollar zu einem Kurs von ca. 74.997 US-Dollar pro Bitcoin erworben haben."

Unternehmen weniger wert als Bitcoin-Bestand

Das Unternehmen, das sein Softwaregeschäft mittlerweile hinten angestellt hat, hat derzeit an der NASDAQ einen Marktwert von rund 49,7 Milliarden US-Dollar, ist also weniger wert als die Summe seiner Bitcoin-Einlagen. Innerhalb der letzten zwölf Monate ging es für die Strategy-Aktie rund 50 Prozent abwärts auf zuletzt noch 179,33 US-Dollar (Stand: 14.01.2026). Im Sommer vergangenen Jahres hatten die Papiere bei 457,22 US-Dollar noch ein 52-Wochen-Hoch erreicht.

Dass das Gesamtunternehmen weniger wert ist, als seine Bitcoin-Einlagen, dürfte daran liegen, dass der Markt dem Geschäftsmodell des Unternehmens offenbar weniger zutraut. Es scheint als hätten Investoren mit dem jüngsten Kursrutsch am Kryptomarkt zunehmend das Vertrauen in die Strategie des Unternehmens verloren. Solange der Bitcoin nicht wieder zulegt, dürfte also wenig Aussicht auf eine Rückkehr zu alten Bewertungen bestehen.

Peter Schiff übt Kritik an Bitcoin-Strategie

Die von Strategy gemeldete BTC-Rendite von 23,2 Prozent seit Jahresbeginn 2025 bedeutet einen nicht realisierten Gewinn von 8,31 Milliarden US-Dollar, was etwa 16 Prozent über fünf Jahre entspricht, berichtet beincrypto.com. US-Ökonom Peter Schiff äußerte jedoch Zweifel an der Rendite des Unternehmens. Ein Buchgewinn von 16 Prozent über fünf Jahre ergebe nur etwas mehr als drei Prozent pro Jahr, was seiner Meinung nach im Vergleich zu klassischen Anlageklassen wenig sei. "MSTR wäre viel besser gefahren, wenn Saylor in fast jede andere Anlage als Bitcoin investiert hätte", zitiert beincrypto.com Schiff.

Kritik an Dividendenanhebung

Daneben kündigte Michael Saylor zum Monatsstart eine Erhöhung der Dividende ab diesem Jahr von 10 auf 11 Prozent an. Schiff betrachtet diese kritisch und warnte diesbezüglich vor möglicherweise noch schlechteren Renditen der Strategy-Aktie in diesem Jahr.

"Wie verzweifelt kann man sein? Sie können sich nicht einmal 10 % leisten, da Strategy Verluste macht - und jetzt sollen Sie 11 % zahlen? Das beweist nur, dass Ihre bevorzugte Anlage Schrott ist. Ich frage mich, wie viel Sie bis Jahresende noch zahlen müssen. MSTR wird 2026 wahrscheinlich noch schlechtere Renditen abwerfen.", kommentierte er den Beitrag von Saylor.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Krypotmarkt - insbesondere Bitcoin - und entsprechend auch die Strategy-Aktie im neuen Jahr weiterentwickelt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Strategy (ex MicroStrategy) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Strategy (ex MicroStrategy)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Strategy (ex MicroStrategy)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Parilov / Shutterstock.com, JOCA_PH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
11.12.2015Microstrateg a BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
19.10.2015Microstrateg a HoldLake Street
31.10.2012Microstrateg a neutralROTH Capital Partners, LLC
30.10.2012Microstrateg a neutralUBS AG
31.07.2012Microstrateg a neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Strategy (ex MicroStrategy) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen