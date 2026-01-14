Roche Aktie
Marktkap. 291,4 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 390 Franken auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Overweight
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
390,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
347,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,23%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
347,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
12,20%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
328,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|14:26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|05.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.