Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Roche Aktie

Roche Aktien-Sparplan
370,65 EUR +1,65 EUR +0,45 %
FSE
347,60 CHF +3,50 CHF +1,02 %
SWX
Marktkap. 291,4 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Roche Overweight

Roche Overweight
Roche AG (Genussschein)
370,65 EUR 1,65 EUR 0,45%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 390 Franken auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Overweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
390,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
347,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
347,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,20%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
328,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

14:26 Roche Overweight Barclays Capital
13.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Roche Outperform Bernstein Research
08.01.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: SLI zum Handelsende mit Kursplus
finanzen.net Roche Aktie News: Roche tendiert am Nachmittag fester
finanzen.net Freundlicher Handel: Das macht der SMI nachmittags
finanzen.net Optimismus in Zürich: SLI am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI am Mittwochmittag mit Zuschlägen
finanzen.net SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI am Mittag steigen
finanzen.net Aufschläge in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Mittwochmittag steigen
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Roche and UnitedHealth
RTE.ie Severance costs hit profits at Irish arm of Roche
Zacks Top Stock Reports for Micron Technology, Roche & UnitedHealth
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Lunsumio VELO™ for subcutaneous use in relapsed or refractory follicular lymphoma
Benzinga White House Readies Drug Price Deals With AbbVie, Novartis, Roche
PR Newswire Roche announces U.S. launch of next-generation cobas 6800/8800 systems and software, enhancing laboratory efficiency and testing capabilities
Roche Holding AG Roche expands automated mass spectrometry menu with antibiotics drug monitoring CE mark approval offering industry’s broadest in vitro diagnostic menu
