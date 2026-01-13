DAX 25.312 +0,1%ESt50 6.048 +0,7%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.365 +0,1%Euro 1,1610 -0,3%Öl 63,84 -2,4%Gold 4.604 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street vorbörslich fester -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
81,99 EUR -0,44 EUR -0,53 %
STU
76,35 CHF +0,98 CHF +1,30 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 97,31 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

Barclays Capital

Sanofi Equal Weight

14:26 Uhr
Sanofi Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
81,99 EUR -0,44 EUR -0,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Equal Weight

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
82,13 €		 Abst. Kursziel*:
3,49%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
81,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,67%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

14:26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
12:31 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Dow Jones Sanofi-Aktie fällt dennoch: FDA prüft Senkung der Alterszulassung für Tzield
finanzen.net Sanofi-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
Dow Jones Sanofi kauft Dynavax Technologies für 2,2 Mrd US-Dollar
dpa-afx Sanofi-Aktie: Sanofi will US-Spezialisten Dynavax für Milliardenbetrag übernehmen
Zacks Sanofi to Buy Dynavax for $2.2B to Boost Adult Vaccine Franchise
Benzinga Sanofi Makes $2.2 Billion Bet On Adult Vaccines With Dynavax Buy
Business Times Sanofi to buy Dynavax for US$2.2 billion to add shingles vaccine
Benzinga Sanofi Expands Dren Bio Partnership With Potential $1.7 Billion Autoimmune Disease Collaboration
MarketWatch Sanofi stock slumps after two setbacks on multiple-sclerosis drug
Benzinga Sanofi Scores Two Major China Approvals For Rare Blood Disorder Drugs
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson and Sanofi
RTE.ie Greenvolt Next delivers solar farm for Sanofi, Waterford
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen