Sanofi Aktie
Marktkap. 97,31 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Equal Weight
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
82,13 €
|Abst. Kursziel*:
3,49%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
81,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,67%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
