DAX 25.297 +0,0%ESt50 6.048 +0,7%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.605 +0,3%Euro 1,1610 -0,3%Öl 63,88 -2,3%Gold 4.601 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street vorbörslich fester -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Novartis Aktien-Sparplan
124,95 EUR -0,30 EUR -0,24 %
STU
116,36 CHF +0,30 CHF +0,26 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 231,47 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

Barclays Capital

Novartis Equal Weight

14:26 Uhr
Novartis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
124,95 EUR -0,30 EUR -0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Equal Weight

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
116,44 CHF		 Abst. Kursziel*:
3,06%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
116,36 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,13%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
108,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

14:26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.12.25 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel: Das macht der SMI nachmittags
finanzen.net Optimismus in Zürich: SLI am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI am Mittwochmittag mit Zuschlägen
finanzen.net SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI am Mittag steigen
finanzen.net Aufschläge in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Mittwochmittag steigen
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit Kursplus
Zacks Novartis (NVS) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
Benzinga Is Novartis AG Gaining or Losing Market Support?
Benzinga STAAR Surgical Merger With Alcon Fails After Shareholders Vote No
Dow Jones Press Release: Novartis and US government reach agreement on lowering drug prices in the US
Benzinga White House Readies Drug Price Deals With AbbVie, Novartis, Roche
Benzinga Salesforce Stock Rises On BTIG Buy Rating And Novartis Agentforce Deal
Zacks The Zacks Analyst Blog Microsoft, Novartis, RTX and Air T
Zacks Top Research Reports for Microsoft, Novartis & RTX
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen