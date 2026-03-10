DAX23.561 -1,7%Est505.758 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0800 -0,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.040 -0,3%Euro1,1597 -0,1%Öl91,41 ±0,0%Gold5.189 ±0,0%
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Softbanks PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
An deutschen Flughäfen

Lufthansa-Aktie schwächelt: Pilotengewerkschaft VC ruft zu baldigem zweitägigen Streik auf

11.03.26 09:22 Uhr
Pilotenstreik trifft Lufthansa - Flüge an zwei Tagen betroffen - Aktie in Rot | finanzen.net

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zu Streiks bei den Fluggesellschaften Lufthansa Cityline sowie Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo aufgerufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,99 EUR -0,14 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bestreikt werden Flüge, die am 12. und 13. März von deutschen Flughäfen starten, wie die Gewerkschaft mitteilte. Davon ausdrücklich ausgenommen sind vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Nahen Osten Flüge der beiden Passagierairlines aus Deutschland zu den folgenden Destinationen: Ägypten, Aserbaidschan, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Die Gewerkschaft betonte, dass auch keine Flüge aus aktuellen Krisengebieten von den Streikmaßnahmen betroffen sein werden.

Hintergrund der Arbeitskampfmaßnahmen sind zum einen die gescheiterten Tarifverhandlungen über Vergütungsfragen bei der Cityline und zum anderen über die betriebliche Altersversorgung der Flugzeugführer bei der Kernmarke Lufthansa und der Frachtairline Lufthansa Cargo.

Im XETRA-Handel verliert die Lufthansa-Aktie zeitweise 2,17 Prozent auf 8,02 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Thomas Lohnes/Getty Images

