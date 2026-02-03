DAX 24.753 -0,1%ESt50 6.005 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.480 +0,7%Euro 1,1814 +0,0%Öl 67,67 -0,2%Gold 5.054 +2,2%
Novo Nordisk Aktie

40,53 EUR -2,04 EUR -4,78 %
STU
40,89 EUR -7,99 EUR -16,34 %
GVIE
Marktkap. 221,95 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

08:01 Uhr
Novo Nordisk Overweight
Novo Nordisk
40,53 EUR -2,04 EUR -4,78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick des Pharmakonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Die enttäuschenden Ziele für 2026 dürften die Konsensschätzungen um sieben bis neun Prozent sinken lassen, schrieb Richard Vosser am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
404,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

08:01 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

dpa-afx Konkurrenz steigt Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang wegen niedriger Preise erwartet Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang wegen niedriger Preise erwartet
finanzen.net Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dow Jones Novo Nordisk-Aktie als Profiteur? Pharmakonzern meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel CagriSema
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie vor Bilanz im Plus: Rally oder Rückschlag voraus? UBS bestätigt Rating
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
wikifolio Wochenschwerpunkt - Silber sprengt alle Ketten
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus
MarketWatch Novo Nordisk CEO tells investors to expect weight-loss drug pricing to go down before it comes back up
Benzinga Super Micro Computer, Chipotle Mexican Grill, PayPal, Novo Nordisk And AMD: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
MotleyFool Stock Market Today, Feb. 3: Novo Nordisk Slides as Pricing Pressure Clouds Obesity-Drug Outlook
Benzinga Novo Nordisk Stock Falls As 2026 Outlook Signals Pricing Pressure, Slowing Sales
Financial Times Novo Nordisk shares plunge after warning of double-digit sales fall
MotleyFool Is Novo Nordisk Stock a Bargain Right Now?
Zacks Beat the Market the Zacks Way: Five Below, Novo Nordisk, Ekso in Focus
MotleyFool Should You Buy Novo Nordisk Stock on Oral Wegovy's Strong Launch?
