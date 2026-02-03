JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick des Pharmakonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Die enttäuschenden Ziele für 2026 dürften die Konsensschätzungen um sieben bis neun Prozent sinken lassen, schrieb Richard Vosser am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:57 / GMT

