NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick des Pharmakonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Die enttäuschenden Ziele für 2026 dürften die Konsensschätzungen um sieben bis neun Prozent sinken lassen, schrieb Richard Vosser am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
404,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|08:01
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08:01
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08:01
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG