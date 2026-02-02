DAX 24.817 +0,2%ESt50 6.008 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.401 +0,6%Euro 1,1833 +0,1%Öl 67,49 -0,5%Gold 5.083 +2,8%
MTU Aero Engines Aktie

387,10 EUR +8,40 EUR +2,22 %
STU
Marktkap. 20,26 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

Barclays Capital

MTU Aero Engines Equal Weight

08:21 Uhr
MTU Aero Engines AG
MTU Aero Engines AG
387,10 EUR 8,40 EUR 2,22%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 420 auf 430 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Milene Kerner erhöhte ihre Schätzungen für das vierte Quartal und das Jahr 2026 aufgrund eines besseren Produktmixes. Die Zahlen für das Schlussquartal und das Gesamtjahr 2025 dürften die Prognosen des Triebwerkherstellers überbieten, hieß es in der Vorschau vom Dienstag./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
381,40 €		 Abst. Kursziel*:
12,74%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
387,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,08%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

08:21 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Lohnende MTU Aero Engines-Anlage? DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Montagnachmittag
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag nahe Nulllinie
finanzen.net MTU Aero Engines-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
EQS Group EQS-News: Kündigung und vorzeitige Rückzahlung
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert schlussendlich
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich schwächer
EQS Group EQS-News: Notice of Early Redemption
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
