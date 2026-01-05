DAX 24.862 +0,0%ESt50 5.899 -0,4%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 79.787 -0,5%Euro 1,1710 -0,1%Öl 61,93 +0,3%Gold 4.451 +0,1%
MTU Aero Engines Aktie

Marktkap. 19,97 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
Bernstein Research

MTU Aero Engines Outperform

10:06 Uhr
MTU Aero Engines Outperform
MTU Aero Engines AG
382,00 EUR 9,60 EUR 2,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 446 Euro belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform

