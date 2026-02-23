DAX24.970 -0,1%Est506.105 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 -4,2%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.569 -2,1%Euro1,1785 ±-0,0%Öl71,54 +0,1%Gold5.167 -1,2%
DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- PayPal, SAP, Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx, Alibaba & Co. im Fokus
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 465 Euro

24.02.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
372,00 EUR -25,50 EUR -6,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU (MTU Aero Engines) mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege beim operativen Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, sei beim Free Cashflow aber etwas mau, schrieb David Perry am Dienstag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



