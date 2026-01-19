DAX 24.536 -1,7%ESt50 5.842 -1,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.684 -2,3%Euro 1,1741 +0,8%Öl 64,33 +0,2%Gold 4.731 +1,3%
MTU Aero Engines Aktie

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner wertete am Dienstag die aktuellen Daten zu zivilen Flugzeugen aus, die derzeit nicht zum Einsatz kommen oder gänzlich außer Dienst gestellt werden. Dies lässt beispielsweise Rückschlüsse auf das Servicegeschäft des Triebwerkherstellers MTU zu./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Equal Weight

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
420,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
377,10 €		 Abst. Kursziel*:
11,38%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
377,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,17%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
425,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

