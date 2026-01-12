Rating im Fokus

MTU Aero Engines-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Christophe Menard genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 443 auf 449 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem deutlichen Anstieg der Bewertungen europäischer Rüstungsaktien in Relation zum operativen Gewinn 2025 dürften diese auch 2026 recht hoch bleiben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ein weiterer Bewertungsausbau in Summe sei aber unwahrscheinlich, auch wegen gegenläufiger geopolitischer Treiber sowie weil die Rüstungsausgaben regional recht unterschiedlich seien. Für Luftfahrtwerte könnte indes das Geschäft rund um die zivile Luftfahrt zum Treiber werden, ähnlich wie es bei den US-Pendants 2025 gewesen sei.

Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 13:34 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 384,40 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,81 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 13.897 Aktien. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.02.2026.

