DAX25.416 ±0,0%Est506.022 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.937 +1,0%Euro1,1654 -0,1%Öl65,08 +1,2%Gold4.592 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Top News
BASF-Aktie verliert: BASF übernimmt Spezialisten für biologische Schädlingsbekämpfung BASF-Aktie verliert: BASF übernimmt Spezialisten für biologische Schädlingsbekämpfung
Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus? Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor
Rating im Fokus

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Buy

13.01.26 13:52 Uhr
Aktie von MTU Aero Engines unter der Lupe: Deutsche Bank AG veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

MTU Aero Engines-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Christophe Menard genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
382,10 EUR 0,80 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 443 auf 449 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem deutlichen Anstieg der Bewertungen europäischer Rüstungsaktien in Relation zum operativen Gewinn 2025 dürften diese auch 2026 recht hoch bleiben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ein weiterer Bewertungsausbau in Summe sei aber unwahrscheinlich, auch wegen gegenläufiger geopolitischer Treiber sowie weil die Rüstungsausgaben regional recht unterschiedlich seien. Für Luftfahrtwerte könnte indes das Geschäft rund um die zivile Luftfahrt zum Treiber werden, ähnlich wie es bei den US-Pendants 2025 gewesen sei.

Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 13:34 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 384,40 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,81 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 13.897 Aktien. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.02.2026.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
13:51MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.2026MTU Aero Engines NeutralUBS AG
06.01.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
02.01.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:51MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
02.01.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
10.12.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.01.2026MTU Aero Engines NeutralUBS AG
02.12.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen