MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 20,87 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Laut seinem Basisszenario dürfte MTU 2026 eine operative Ergebnissteigerung im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. Risiken hinsichtlich des mittelfristigen Barmittelzuflusses bremsten allerdings die Aktien./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Neutral
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
370,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
388,70 €
|Abst. Kursziel*:
-4,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
385,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,10%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
425,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
