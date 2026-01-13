DAX 25.276 +0,0%ESt50 6.037 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.062 -0,3%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,96 -2,2%Gold 4.615 -0,3%
MTU Aero Engines Aktie

385,80 EUR +0,40 EUR +0,10 %
STU
Marktkap. 20,87 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
Goldman Sachs Group Inc.

MTU Aero Engines Neutral

12:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
385,80 EUR 0,40 EUR 0,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Laut seinem Basisszenario dürfte MTU 2026 eine operative Ergebnissteigerung im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. Risiken hinsichtlich des mittelfristigen Barmittelzuflusses bremsten allerdings die Aktien./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
370,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
388,70 €		 Abst. Kursziel*:
-4,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
385,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,10%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
425,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

12:31 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Aktuelle Analyse RBC Capital Markets: MTU Aero Engines-Aktie erhält Sector Perform RBC Capital Markets: MTU Aero Engines-Aktie erhält Sector Perform
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag mit roter Tendenz
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Mittwochvormittag positiv
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Nachmittag ins Plus
finanzen.net Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Buy
finanzen.net MTU Aero Engines-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy
finanzen.net DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
Zacks All You Need to Know About MTU Aero Engines (MTUAY) Rating Upgrade to Strong Buy
