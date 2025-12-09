MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 19,1 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt-, aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er in seinem Ausblick vom Dienstagabend. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, rechnet also kurzfristig mit positiven Treibern. Beim Triebwerkhersteller MTU zweifelten viele an einer Ergebnissteigerung 2026, so Perry. Er rechnet aber mit entsprechenden Zielen. Zudem dürften positive Nachrichten zum Service der Baureihe GTF Advantage den Aktien helfen - aber eher ab dem zweiten Quartal./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Overweight
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
465,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
354,70 €
|Abst. Kursziel*:
31,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
355,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,88%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
420,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|08:01
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.23
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.22
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research