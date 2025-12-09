DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,28 +0,5%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.570 -0,2%Euro 1,1639 +0,1%Öl 62,09 -0,1%Gold 4.207 +0,0%
MTU Aero Engines Aktie

Marktkap. 19,1 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

JP Morgan Chase & Co.

MTU Aero Engines Overweight

08:01 Uhr
MTU Aero Engines Overweight
MTU Aero Engines AG
355,30 EUR 1,80 EUR 0,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt-, aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er in seinem Ausblick vom Dienstagabend. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, rechnet also kurzfristig mit positiven Treibern. Beim Triebwerkhersteller MTU zweifelten viele an einer Ergebnissteigerung 2026, so Perry. Er rechnet aber mit entsprechenden Zielen. Zudem dürften positive Nachrichten zum Service der Baureihe GTF Advantage den Aktien helfen - aber eher ab dem zweiten Quartal./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Overweight

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
465,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
354,70 €		 Abst. Kursziel*:
31,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
355,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,88%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
420,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

08:01 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
18.11.25 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net MTU Aero Engines-Analyse im Blick Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet MTU Aero Engines-Aktie Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet MTU Aero Engines-Aktie
finanzen.net XETRA-Handel: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Montagnachmittag Boden gut
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX steigt am Montagnachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen
finanzen.net XETRA-Handel: DAX in Grün
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Mittag an Boden
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
Zacks All You Need to Know About MTU Aero Engines (MTUAY) Rating Upgrade to Strong Buy
