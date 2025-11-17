DAX 23.591 -1,2%ESt50 5.641 -0,9%MSCI World 4.288 -0,4%Top 10 Crypto 12,29 -1,7%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.132 -1,6%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.022 -0,6%
MTU Aero Engines Aktie

351,50 EUR -3,60 EUR -1,01 %
STU
Marktkap. 19,31 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

RBC Capital Markets

MTU Aero Engines Sector Perform

08:01 Uhr
MTU Aero Engines Sector Perform
MTU Aero Engines AG
351,50 EUR -3,60 EUR -1,01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von MTU beim Kursziel von 360 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Der Triebwerksbauer habe eine attraktive Positionierung im Geschäft mit Flugzeug-Erstausrüstern und sei außerdem stark in der Wartungsnische stationiert, schrieb Mark Fielding in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Die Papiere seien vor diesem Hintergrund aber fair bewertet./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 23:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Sector Perform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
357,10 €		 Abst. Kursziel*:
0,81%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
351,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,42%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
414,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

08:01 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net MTU Aero Engines-Anlage DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren eingebracht DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC startet MTU mit 'Sector Perform' - Ziel 360 Euro
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert mittags
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX am Montagmittag leichter
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Mittag Boden gut
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag gesucht
finanzen.net XETRA-Handel DAX mittags in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Minus
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
Zacks All You Need to Know About MTU Aero Engines (MTUAY) Rating Upgrade to Strong Buy
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love MTU Aero Engines (MTUAY)
